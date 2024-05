Euro 2024: Convocati Danimarca; 3 ‘italiani’, fuori Isaksen

agenzia

Laziale paga non buon stagione. Escluso anche Lindstrom (Napoli)

ROMA, 31 MAG – Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli Europei in Germania, in cui la sua nazionale giocherà nel gruppo C con Slovenia, Serbia e Inghilterra. Nella lista figurano tre calciatori che in questa stagione hanno giocato nella Serie A italiana, ovvero il milanista Kjaer, il romanista Kristensen e il bolognese Kristiansen. Fuori invece, a sorpresa, il laziale Isaksen, che evidentemente paga il rendimento alterno (e il non eccessivo utilizzo) di questa stagione. Stesso discorso per Lindstrom del Napoli. Questi i convocati della Danimarca: – portieri: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlino), Mads Hermansen (Leicester); – difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Simon Kjaer (Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna); – centrocampisti: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Morten Hjulmand (Sporting Lisbona), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford), Mikkel Damsgaard (Brentford); – attaccanti: Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Andreas Skov Olsen (Bruges), Anders Dreyer (Anderlecht), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Hojlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yussuf Poulsen (Lipsia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA