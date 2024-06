Euro 2024: De Ligt avverte, ‘Olanda difficile da battere’

agenzia

'Il fatto che non ci siano stelle puo' essere un vantaggio'

WOLFSBURG, 13 GIU – “Siamo una squadra difficile da battere”: parola di Matthijs de Ligt che a tre giorni dall’esordio dell’Olanda (domenica contro la Polonia) a Euro 2024 iscrive la nazionale ‘oranje’ tra le favorite. “Abbiamo molti giocatori che giocano per i top club europei e relativamente pochi giocatori della Eredivisie – ha detto il difensore centrale del Bayern Monaco – questo la dice lunga sul nostro livello. Penso che siamo difficili da battere”. Per de Ligt “il fatto che non abbiamo vere e proprie stelle può essere un vantaggio. Ci stiamo divertendo come gruppo e tutti vanno d’accordo”.

