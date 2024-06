Euro 2024: Di Lorenzo ‘Napoli? Tante voci, io sono serenissimo’

agenzia

'Ho parlato con la società, quando sarà il momento spiegherò'

ISERLOHN, 12 GIU – “Se resto a Napoli? Si sta scrivendo tanto sono sereno ho parlato con la società e poi sono venuto in Nazionale. Quello che dà fastidio è questo supporre a destra e sinistra ora mi interessa fare bene qui e basta”. Il difensore della Nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo parla così dal ritiro in Germania delle voci di mercato su di lui. “Sarei potuto non venire in conferenza stampa – ha detto il difensore del Napoli – ma non ho problemi. Sono serenissimo, qualcuno ha detto che non sono serenissimo ma queste sono stronzate, la gente mette in giro voci ma io sono serenissimo. Poi quando sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterà la faccia come sempre”. Conte e Spalletti i migliori tecnici italiani? “Sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile – ha affermato Di Lorenzo – solo complimenti, è un onore essere allenati da Conte e Spalletti. Sono felice delle belle parole su di me di Conte”.

