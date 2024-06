Euro 2024: ecco i 26 convocati dell’Italia

agenzia

Da domani tutti a Coverciano per completare la preparazione

ROMA, 06 GIU – Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati per l’Europeo 2024 in Germania. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio). Gli azzurri torneranno a radunarsi domani a Coverciano per sostenere nel pomeriggio una seduta di allenamento. Più tardi è in programma l’incontro con il responsabile della commissione arbitri Uefa, Roberto Rosetti, che esporrà le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle partite di Euro 2024.

