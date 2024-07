Euro 2024: festa Spagna, Morata alza trofeo davanti a Re Felipe

agenzia

Chiellini consegna la coppa, premiati Rodri, Nico e Yamal

BERLINO, 14 LUG – Re Felipe VI di Spagna, che ha assistito alla finale di Euro 2024 a Berlino accompagnato dalla secondogenita, l’infanta Sofia, è sceso in campo dopo il fischio finale per la premiazione della nazionale iberica, che ha battuto l’Inghilterra 2-1. Sotto i suoi occhi, è stato il capitano della Roja, Alvaro Morata, ad alzare il trofeo, che la Spagna ha conquistato per la quarta volta vincendo tutte le partite disputate, record per la manifestazione giocata per la prima volta nel 1960. Sul palco della premiazione c’era anche anche il principe di Galles William, che ha consolato i giocatori della nazionale dei Tre Leoni. Il trofeo è stato portato in campo da Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia che ha vinto il titolo nella precedente edizione, tre anni fa a Wembley. Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha premiato i giocatori delle due squadre, prima di tutti Nico Williams, miglior giocatore della finale, Rodri, miglior giocatore del torneo, e Lamine Yamal, miglior giovane del torneo.

