Euro 2024: Francia, Mbappè non si allena con il gruppo

agenzia

Delusione per i tifosi che speravano di vederlo allenarsi

ROMA, 13 GIU – Kylian Mbappé non ha partecipato con i compagni all’allenamento della nazionale francese nel ritiro di Paderborn, lasciando ancora dubbi sul suo stato di forma a pochi giorni dal debutto dei Bleus a Euro 2024. Secondo i media d’Oltralpe, i circa 4.000 spettatori che si sono recati a vedere la squadra al lavoro alla ‘Home Deluxe Arena’ sono rimasti delusi dall’assenza della stella della squadra, che avrebbe invece lavorato a parte, in palestra. Anche Kingsley Coman non ha fatto lavoro sul campo, essendo stato colpito da un leggero virus che circolava nelle ultime ore nel gruppo, complice anche il clima quasi autunnale nella zona. Quanto a Mbappè, non è chiaro se a farlo tenere a riposo siano ancora i postumi del colpo al ginocchio subito nella amichevole col Lussemburgo, lo scorso 6 giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA