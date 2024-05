Euro 2024: Gillette Labs in azzurro, in campo con la Nazionale

agenzia

Ufficializzato l'accordo con la Figc, al via iniziative

ROMA, 06 MAG – Gillette Labs scende in campo con gli Azzurri per Euro 2024. L’azienda leader del grooming e della rasatura annuncia il rinnovo della partnership con la Figc, sostenendola anche in occasione del torneo continentale che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Un rapporto, quello tra il brand e la federazione, già consolidato: Gillette è al fianco della Nazionale maschile e femminile, con la quale lo scorso anno ha fatto squadra con l’obiettivo di promuovere l’attività calcistica delle donne e il movimento di base italiano. Un sostegno rafforzato anche attraverso progetti sul territorio come Play Days (FIGC – Settore Giovanile Scolastico) e la collaborazione con l’associazione Parole O_Stili. In occasione della partnership, il brand associa agli Azzurri il nuovo Gillette Labs, il rasoio ufficiale della Nazionale che a partire dai ritiri a Coverciano sarà a fianco dei calciatori e di tutto lo staff. L’accordo tra Gillette e Figc è stato ufficializzato oggi a Roma, alla presenza di Giovanni Valentini, Vicesegretario della federazione e Responsabile dell’Area Revenue, e Vittorio Sapio, Senior Director Gillette Italia. “Dopo essere scesi in campo a supporto della Nazionale Femminile, siamo entusiasti di annunciare che il brand supporterà anche quella maschile, – spiega Sapio -. Per Euro2024 siamo pronti ad affiancare e portare gli Azzurri ad un livello superiore con il nuovo Gillette Labs”. “Il rinnovo della partnership con un brand prestigioso come Gillette – dichiara Giovanni Valentini – rappresenta il rafforzamento di un legame ispirato dagli stessi valori e dalla stessa passione per le sfide. Un binomio che ha contribuito negli ultimi anni alla valorizzazione del calcio femminile e dell’attività giovanile, dando un forte impulso a tutto il nostro movimento. E ora siamo felici di poter vivere insieme un’avventura emozionante come quella che ci attende in Germania, una nuova tappa di un percorso che contribuirà a consolidare ancor di più il nostro rapporto”. Il sostegno di Gillette alla Nazionale prenderà il via con una serie di iniziative: coinvolti alcuni calciatori come Alessandro Buongiorno, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi, Giacomo Bonaventura, Federico Gatti e Moise Kean.

