Euro 2024: infortunio in bici, la Rep.Ceca perde Sadilek

agenzia

Il centrocampista ha subito un'ampia ferita ad un polpaccio

ROMA, 10 GIU – Un inconsueto incidente impedirà al centrocampista della Repubblica Ceca Michal Sadilek di partecipare a Euro 2024. Secondo i media cechi e olandesi, il 25enne giocatore del Twente, insieme con alcuni compagni di squadra, aveva affittato delle bici a tre ruote, chiamati ‘mountain go kart’ per scendere dalle piste del monte Planai, in Austria, nei pressi del raduno della squadra, ma sarebbe caduto a causa di una buca, provocandosi un ampio taglio ad una polpaccio. La ferita ha richiesto molto punti di sutura e impedirà quindi al giocatore di giocare il torneo continentale. Un problema per il ct ceco, Ivan Hasek, che puntava su Sadilek per formare insieme col capitano Soucek la cerniera di centrocampo. I cechi sono nel girone F con Portogallo, Turchia e Georgia e esordiranno nel torneo il 18 giugno contro la squadra di Cristiano Ronaldo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA