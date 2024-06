Euro 2024: Inghilterra; Maddison e Jones i primi esclusi

agenzia

Il ct Southgate deve sfoltire la rosa da 33 a 26 uomini

ROMA, 06 GIU – James Maddison e Curtis Jones non faranno parte della rosa definitiva dell’Inghilterra di Gareth Southgate per Euro 2024. Lo riferisce il sito della Bbc. Il playmaker del Tottenham Maddison e il centrocampista del Liverpool Jones erano stati convocati nella selezione provvisoria di 33 uomini. Anche il difensore centrale del Liverpool, Jarell Quansah, dovrebbe essere uno dei sette giocatori che verranno tagliati dalla squadra quando sabato verrà annunciata la lista dei 26 convocati per il torneo in Germania. Maddison ha giocato lunedì nell’amichevole dell’Inghilterra contro la Bosnia-Erzegovina, mentre Jones e Quansah non hanno partecipato.

