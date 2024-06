Euro 2024: Koeman sceglie i 26 dell’Olanda, fuori Malen

agenzia

Dentro De Jong, che ha ancora problemi fisici, e Wijnaldum

AMSTERDAM, 30 MAG – Il commissario tecnico dell’Olanda Ronaldo Koeman ha scelto i 26 convocati per gli Europei che cominceranno il prossimo 14 giugno in Germania. Della lista fa parte il centrocampista del Barcellona Frankie De Jong, nonostante sia ancora alle prese con i postumi dell’infortunio a una caviglia riportato nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid dello scorso 21 aprile. Presente anche l’ex oggetto misterioso della Roma Georgino Wijnaldum, che ora gioca in Arabia Saudita. Non c’è invece Ian Maatsen, protagonista di una grande stagione nel Borussia Dortmund finalista di Champions League. Questi i 26 convocati dell’Olanda: – portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton); – difensori: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool); – centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (Psv Eindhoven), Xavi Simons (Lipsia), Joey Veerman (Psv Eindhoven), Georgino Wijnaldum (Al Ettifaq); – attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).

