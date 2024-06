Euro 2024: Kvaratskhelia, “presto deciderò sul mio futuro”

agenzia

Esterno Napoli, "Si parla tanto di me ma ora penso a nazionale"

NAPOLI, 18 GIU – “Si parla tanto di me, del mio futuro a Napoli, ma sono concentrato unicamente sulla Nazionale. Dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, voglio dare il massimo. Non sto pensando al resto, sono concentrato al 100% sulla Nazionale”. Lo ha detto l’esterno georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo il ko della sua nazionale contro la Turchia agli Europei, confermando che non ci siano certezze sulla sua volontà per la prossima stagione su cui c’è stata ieri una polemica tra il manager e il padre del calciatore sulle offerte del Paris Saint Germain e il Napoli che vuole che resti in azzurro. Kvratskhelia ha parlato a Sky Sport spiegando sulla partita che “siamo un po’ delusi in nazionale – ha detto – potevamo fare di più. Questo è il calcio, dobbiamo lottare fino alla fine. Meritavamo di più, la squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva. Tutti abbiamo dato il massimo”.

