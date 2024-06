Euro 2024: l’Italia parte con una vittoria, 2-1 all’Albania

agenzia

Bastoni e Barella ribaltano il gol di Bajrami dopo 23"

ROMA, 15 GIU – L’Italia ha vinto la prima partita all’Europeo di calcio in Germania, battendo 2-1 l’Albania. E’ stata una vittoria piuttosto sofferta perché gli azzurri si sono trovati sotto di un gol dopo appena 23 secondi, segnato da Bajrami sfruttando un errore di Dimarco. L’Italia ha avuto il merito di non abbattersi, ed ha prima trovato il pari con un colpo di testa di Bastoni (11′) ed i sorpasso con Barella (16′), il migliore in campo. Prossimo avversario sarà la Spagna, che oggi ha battuto 3-0 la Croazia.

