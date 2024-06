Euro 2024: Olanda; al posto di de Jong convocato Maatsen

agenzia

Koopmeiners invece non sarà sostituito

AMSTERDAM, 11 GIU – Il difensore del Borussia Dortmund Ian Maatsen è stato convocato martedì dall’Olanda per Euro 2024, dopo la perdita per infortunio di due giocatori chiave, tra cui la stella del Barcellona Frenkie de Jong. Il terzino sinistro è stato convocato come sostituto del centrocampista, che è stato escluso per un infortunio alla caviglia che lo ha ostacolato per tutta la stagione, ha dichiarato la Federcalcio olandese. Anche un altro centrocampista, Teun Koopmeiners, che si è infortunato nell’ultima partita di preparazione degli Oranje contro l’Islanda, salterà il torneo in Germania. Koopmeiners non sarà sostituito e la squadra olandese rimarrà con 25 giocatori, ha dichiarato la federazione.

