Euro 2024: Polonia Georgia e Ucraina qualificate, i sei gironi

agenzia

Completato il quadro delle 24 squadre per la fase finale

ROMA, 26 MAR – Si completa il quadro dei sei gironi per la fase finale di Euro 2024. Con le ultime tre nazionali qualificate (Georgia, Ucraina e Polonia) che hanno conquistato il pass agli spareggi ecco la lista delle 24 squadre in campo in Germania dal prossimo 14 giugno. – GRUPPO A Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera – GRUPPO B Spagna, Croazia, Italia, Albania – GRUPPO C Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra – GRUPPO D Polonia, Olanda, Austria, Francia – GRUPPO E Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina – GRUPPO F Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

