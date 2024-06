Euro 2024: Polonia; Lewandowski infortunato, salta esordio

agenzia

Problema alla coscia, si spera nel recupero per gara con Austria

VARSAVIA, 11 GIU – Tegola per la Polonia che perde il suo capitano Robert Lewandowski per la prima partita di Euro 2024 contro l’Olanda. L’attaccante si è infortunato alla coscia ieri nel corso dell’amichevole contro la Turchia. “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che Robert possa giocare la seconda partita contro l’Austria”, ha dichiarato il medico Jacek Jaroszewski in un comunicato.

