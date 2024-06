Euro 2024: Spalletti, davanti non siamo stati brillantissimi

agenzia

Il ct azzurro, soddisfatto per una partita vera e intensa

ROMA, 04 GIU – “Non siamo stati altissimi e continui, è la classica partita in cui bisogna mettersi a posto con alcune situazioni. C’e’ ancora la partita di domani per decidere chi deve restare a casa”. Dopo lo 0-0 contro la Turchia il ct Luciano Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno e non anticipa i ‘tagli’ in vista del 6 giugno quanto la lissta per Euro 2024 dovrà essere ridotta a 26 giocatori. “Davanti – aggiunge ai microfoni della Rai – non siamo stati brillantissimi, c’era da fare qualcosa di diverso, ma sono soddisfatto perchè la partita è stata vera e intensa”

