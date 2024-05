Euro 2024: Spalletti, Fagioli è innanzitutto una scelta tecnica

agenzia

"E da un punto di vista personale merita comprensione"

ROMA, 31 MAG – “Fagioli? Innanzitutto è una scelta tecnica”. Così Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano, dove l’Italia ha iniziato il raduno per Euro 2024, parlando del centrocampista bianconero fermo per 7 mesi per le scommesse. “Niccolò ha quella qualità, creatività e fisico che servono in gara – ha aggiunto il ct -. Poi sarà il campo a valutare se è stata una scelta giusta. Dal punto di vista umano, quando ho avuto modo di parlarci mi ha fatto una buonissima impressione e se andiamo a vedere i suoi peccati credo che meriti comprensione. Non riusciva a resistere alla tentazione, poi non scommetteva sulla sua squadra”.

