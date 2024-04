Euro 2024: Spalletti, “favorevole alla rosa con 26 convocati”

agenzia

Ct al workshop Uefa: "A patto di poterne avere 15 in panchina"

ROMA, 08 APR – Nella prima giornata del workshop organizzato dalla UEFA con le 24 nazionali finaliste di Euro 2024 è stata affrontata la questione del numero dei calciatori in rosa. Sono intervenuti 20 Commissari tecnici su 24, che si sono confrontati tra l’attuale previsione del regolamento a 23 e il possibile allargamento a 26, come era accaduto a Euro 2020 in epoca Covid e come da proposta di alcuni tecnici. Il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, si è detto favorevole all’opportunità, trattandosi di una competizione che si giocherà alla fine della stagione, con l’obiettivo di ridurre il rischio di infortuni visti i tempi ravvicinati tra una gara e l’altra, ma anche per favorire in questo modo la valorizzazione di un maggior numero di calciatori. La Uefa, preso atto della volontà dei selezionatori, farà poi una valutazione complessiva. “Credo sia più giusto poterne portare 26, a patto che si dia poi la possibilità di averne 15 in panchina” le parole di Spalletti nella mixed zone riservata ai media. Inevitabile anche uno sguardo a Euro 2024: “Per quello che riguarda il nostro gruppo, manca ancora un po’ di tempo ma il lavoro sviluppato è già fatto, non avremo a disposizione altre finestre – ha spiegato il Ct – In quella di marzo abbiamo lasciato a casa qualche giovane perché gli Under 21 erano impegnati nelle qualificazioni: il blocco di 15-16 delle amichevoli di marzo che sarà in rosa per l’Europeo sarà quello, ma avremo modo di valutare in quest’ultima fase della stagione chi farà vedere qualità”. Un’Italia che in Germania difenderà il titolo: “Ma per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step ulteriore. Dentro la competizione effettiva, però, l’Italia sa sempre dare quel qualcosa in più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA