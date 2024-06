Euro 2024: ultimo allenamento, poi l’Italia vola in Germania

agenzia

Sessione a porte chiuse a Coverciano per gli azzurri

FIRENZE, 10 GIU – Ultimo allineamento per la Nazionale oggi a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per la Germania dove il 14 giugno scattera Euro2024. Nella sessione a porte chiuse il ct Spalletti ha fatto svolgere una partitella con una selezione composta da alcuni giovani dell’Empoli e del Prato, in campo i giocatori che ieri non hanno disputato o non sono entrati dal primo minuto nell’amichevole contro la Bosnia terminata con il successo per 1-0 grazie al gol di Frattesi. Alle 16.30 il volo per Dortmund per poi raggiungere Iserlohn, sede del ritiro della Nazionale italiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA