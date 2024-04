Euro 2024: Uva ‘sarà il torneo più sostenibile di sempre’

agenzia

'Per la prima volta l'Uefa investe 32 milioni per questa causa'

ROMA, 10 APR – “E’ la prima volta che c’è un investimento di 32 milioni di euro solo sulla sostenibilità, è il più grande investimento fatto dalla Uefa su questo tema. Abbiamo creato attività in Germania per lasciare una legacy sul territorio post evento. Da qui in avanti il benchmark sarà Euro 2024, per questo poi toccherà a voi italiani e amici della Turchia raggiungere questo modello”. Lo ha detto Michele Uva, direttore per la sostenibilità sociale e ambientale dell’UEFA, durante la presentazione di Euro 2024 in Germania a Villa Almone. “Abbiamo voluto alzare l’asticella rispetto al passato – ha aggiunto -. L’approccio strategico si è basato sulla parte sportiva, facendo in modo che ci fosse una sostenibilità sportiva con 10 stadi bellissimi, senza costruirne di nuovi, ma implementati a livello sostenibile. Tutti raggiungibili in treno. Poi abbiamo creato un percorso anche sulla sostenibilità ambientale e sociale, infatti l’accessibilità anche per le persone con disabilità sarà al centro dell’evento, con un manager dedicato proprio a questo”. Infine un commento sul tema della sicurezza viste le minacce di attentati in occasione degli europei: “Su questo si è espresso il mio presidente, ma la sicurezza è una parte importante dell’evento per garantire ai tifosi di godere in modo sereno del torneo”.

