Euro 2024: voli speciali per seguire gli azzurri

Biglietti last minute di Wizz Air da Roma e Milano

ISERLOHN, 12 GIU – Con Euro 2024 ormai alle porte, i tifosi italiani desiderosi di sostenere gli azzurri potranno raggiungere la Germania con voli diretti da Roma e Milano verso Dortmund e Lipsia, città in cui l’Italia affronterà Albania, Spagna e Croazia, operati da Wizz Air. Finiti i biglietti da Milano a Dortmund per il 15 giugno, ne sono a disposizione da Fiumicino, mentre per le partite con Spagna e Croazia, a Gelsenkirchen e Lipsia il 20 e 24 giugno, Wizz Air mette a disposizione voli speciali da Milano e Roma. “Siamo entusiasti di offrire agli italiani la possibilità di seguire la nazionale durante le partite della prima fase – ha spiegato la communication manager di Wizz Air, Tamara Nikiforova -. Gli orari dei voli sono stati calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno dei tifosi”.

