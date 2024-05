Euro 2024:Albania; 10 ‘italiani’ fra 27 preconvocati di Sylvinho

agenzia

Dentro l'esordiente Berisha del Lecce, fuori Cuni del Frosinone

TIRANA, 27 MAG – Sono 27 i giocatori preconvocati dal ct dell’Albania per gli Europei in Germania, in cui la nazionale da lui guidata affronterà nel gruppo B l’Italia, la Spagna e la Croazia. Il tecnico sembra aver scelto di porre fine già da adesso a qualsiasi polemica sulla lista, dalla quale dovrà eliminare dopo le amichevoli con il Liechtenstein e l’Azerbaigian, un solo nome. A sorpresa, Sylvinho ha lasciato fuori l’attaccante del Granada, Myrto Uzuni con 11 reti nella Liga, e anche il centrocampista dell’Espanyol Keidi Bare, tutti e due presenti durante le qualificazioni. Richiamato dopo anni di assenza, il centrocampista del Grasshoppers, Amir Abrashi, e per la prima volta, il giovane centrale del Lecce, (classe 2003) Medon Berisha. Oltre a lui, nella rosa della nazionale albanese ci sono altri 9 calciatori che giocano in Italia, ma non l’attaccante del Frosinone Marvin Cuni, che proprio Sylvinho lo scorso ottobre aveva fatto esordire in nazionale. Questi i preconvocati dell’Albania: – portieri: Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Francoforte); – difensori: Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Lokomotiv Mosca), Elseid Hysaj (Lazio), Berat Gjimshiti (Atalanta), Enea Mihaj (Famalicão), Marash Kumbulla (Sassuolo), Naser Aliji (Voluntari), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (CFR Cluj); – centrocampisti: Amir Abrashi (Grasshoppers), Nedim Bajrami (Sassuolo), Qazim Laçi (Sparta Praga), Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt 98), Ernest Muçi (Beşiktaş); – attaccanti: Rey Manaj (Sivasspor), Jasir Asani (Guangju), Taulant Seferi (Baniyas), Armando Broja (Fulham), Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria), Mirlind Daku (Rubin Kazan).

