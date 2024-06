Euro 2024:Del Piero ‘felici di stare con azzurri, che nostalgia’

agenzia

'Accolto l'invito di Spalletti con il sorriso'

ROMA, 03 GIU – “Siamo stati felici di venire qui prima di un Europeo, abbiamo accolto con un sorriso questo invito del mister, abbiamo fatto l’in bocca al lupo a tutti, condiviso il pranzo e vissuto con nostalgia certe situazioni che ci vedono da questa parte e non da quella con un pizzico di invidia”. Così Alessandro Del Piero tra i 5 numeri 10 invitati da Spalletti a Coverciano in vista di Euro 2024. “La maglia azzurra è enormemente pesante ma affascinante, un in bocca al lupo ai ragazzi che rappresentano noi e tutta Italia” ha aggiunto l’ex campione.

