Euro 2024:Fagioli ‘rinato con la squalifica, sorpresa l’azzurro’

agenzia

'Ho lavorato per essere convocabile, farò di tutto per rimanere'

FIRENZE, 03 GIU – ”Dopo essere fuori tanto a lungo sono rimasto sorpreso pure io di questa convocazione, ci speravo, ho lavorato per essere convocabile per la Nazionale e adesso sto vivendo un’emozione e farò di tutto per essere fra i 26 che andranno all’Europeo ”. Lo ha detto Nicolò Fagioli parlando dal raduno di Coverciano.’Il giorno della rinascita è stato 7 mesi fa quando mi hanno squalificato, sono tornato a fare una vita normale ed è quello di cui avevo bisogno – ha continuato il centrocampista della Juventus squalificato per scommesse – Poi mi sono allenato sempre con impegno per tornare a giocare le ultime gare con la mia squadra e cercare di essere convocabile per la nazionale. Se andrò in Germania sarò felicissimo e darò tutto me stesso, altrimenti farò il tifo per l’Italia da casa”.

