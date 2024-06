Euro 2024:Lollobrigida, vedrò Rama, legame con Albania più saldo

agenzia

Ministro Agricoltura: Nazione che ci ha dimostrato riconoscenza

ROMA, 15 GIU – “Verrà anche Edi Rama (il premier albanese, ndr) alla partita, simbolicamente è un rapporto molto positivo e molto buono da sempre con l’Albania, una Nazione che da sempre ci ha dimostrato riconoscenza”. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida oggi a Dortmund a vedere la partita dell’Italia con l’Albania a Euro 2024 incontrerà il premier albanese allo stadio. “Le parole di Edi Rama non solo in Italia ma anche in Albania – aggiunge Lollobrigida nel corso dell’evento Dop-Igp campioni di qualità a Casa Azzurri – non sono state di convenienza. Gli italiani ci hanno aiutato ha riconosciuto, ci hanno accolto quando era difficile sopravvivere. Ci hanno permesso di sentirci non ospiti, ma persone che dovevano essere sostenute, oggi restituiamo a loro quello che possiamo. Questo legame con l’Albania storicamente forte si rinsalda anche con un evento sportivo come quello di oggi”.

