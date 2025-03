Euro 2025; Pozzecco, un girone impegnativo e affascinante

agenzia

Ct azzurro: "pronostico prematuro, molto dipenderà dai roster"

ROMA, 27 MAR – Un girone “impegnativo e affascinante e non solo per la presenza di Spagna e Grecia”. Così il ct dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, commenta l’esito del sorteggio di Euro 2025, effettuato oggi a Riga. “Come sempre è prematuro fare pronostici molti mesi prima dell’inizio di competizioni per Nazionali – ha proseguito il tecnico azzurro – e tanto dipenderà dai roster che le squadre porteranno all’Europeo e questo vale anche per noi. Di certo affronteremo la manifestazione con grande responsabilità e sentendo la sana pressione di rappresentare l’Italia”. L’Italia, inserita nel girone C, se la vedrà con la Grecia (28 agosto), la Georgia (30 agosto), la Bosnia Erzegovina (31 agosto), la Spagna (2 settembre) e Cipro (4 settembre). In caso di qualificazione alla seconda fase (passano quattro squadre su sei), gli azzurri incroceranno il girone D che comprende Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda.

