Euro 2032: Gravina, “grazie ad Abodi per Sessa, alto profilo”

"Convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi"

Di Redazione |

ROMA, 26 SET – “È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l’intero Paese”: così, all’ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l’indicazione dell’ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi. “Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello – ha aggiunto il n.1 della Figc – Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo”.

