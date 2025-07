Euro 2032: San Siro manca dei requisiti per ospitare il torneo

agenzia

Incontro tra Sala, club, Figc e Uefa per un punto sugli stadi

MILANO, 17 LUG – Lo stadio di San Siro non ha i requisiti necessari per ospitare Euro 2032, nonostante Milano sia la città ideale in termini di requisiti Uefa per quanto riguarda trasporti, strutture ricettive e simili. È quanto trapela dall’incontro svoltosi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, alla presenza di Inter, Milan, Figc e Uefa, oltre che dello stesso sindaco, Giuseppe Sala. Quello di oggi era uno degli undici incontri programmati per fare il punto sulla situazione degli stadi verso la decisione finale sui cinque impianti che ospiteranno il torneo nell’estate del 2032. Entro ottobre, la Figc dovrà infatti comunicare la scelta alla Uefa, con i cantieri che dovranno partire al massimo entro marzo 2027. Il Comune e club milanesi avranno poco più di un anno di tempo per presentare un progetto alternativo e definitivo, che potrebbe essere quello di cui si sta discutendo del nuovo ‘Meazza’ nell’area accanto all’attuale stadio. Il progetto dovrà riguardare solo un nuovo stadio: per poter rispettare i criteri fissati per Euro 2032, non basterebbe una ristrutturazione anche pesante come quella ipotizzate nei mesi scorsi. L’identità di vedute tra l’amministrazione comunale e i club – seppur considerando il momento complesso legato alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto anche il sindaco Sala – potrebbe essere decisiva per far rientrare Milano tra le città che ospiteranno il prossimo Europeo.

