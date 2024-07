Euro 24: 1-0 al Belgio, la Francia ai quarti

agenzia

Decide la sfida un'autorete di Vertonghen nel finale

DUSSELDORF, 01 LUG – La Francia si è qualificata per i quarti di finale di Euro 2024 battendo il Belgio per 1-0 nella partita giocata a Dusseldorf. L’ennesima delusione in un grande torneo per i belgi, beffati nel finale da un’autorete di Vertonghen, che a 5′ dalla fine ha deviato con la coscia nella propria porta un tiro di Kolo Muani. La Francia ha attaccato di più e cercato con frequenza la porta di Casteels, ma la precisione è sempre mancata, anche da parte di Mbappè. I Bleus affronteranno la vincente di Portogallo-Slovenia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA