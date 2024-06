Euro 24: 20 anni fa il tacco di Ibra che fece piangere l’Italia

agenzia

Poi azzurri Trapattoni eliminati da 'biscotto' Svezia-Danimarca

ISERLOHN, 18 GIU – Quel tacco di Zlatan Ibrahimović che fece piangere l’Italia agli Europei di calcio del 2004 esattamente venti anni fa. Gli azzurri guidati allora da Giovanni Trapattoni e senza Francesco Totti, pareggiarono 1-1 in una partita del girone di Euro 2004 raggiunto proprio dalla rete eccezionale dell’ex milanista. Un gol che difficilmente sarà cancellato dalla memoria dei tifosi italiani per la bellezza, ma anche per ciò che significò successivamente. Infatti anche vincendo nell’ultima sfida contro la Bulgaria, l’Italia fu eliminata dal pareggio 2-2, passato alla storia come il celebre ‘biscotto’, tra Svezia e Danimarca.

