Euro 24: Abodi ‘l’Italia ci riserverà sorprese positive’

agenzia

'Atmosfera fa ben sperare, c'è grande sintonia'

ROMA, 20 GIU – “Italia Spagna? Partita impegnativa, ma la verità è che c’è la possiamo giocare. La nazionale ci riserverà sorprese positive”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando la gara di oggi a Euro ’24. “L’atmosfera nello spogliatoio fa ben sperare, al di là della qualità del gioco che ha bisogno di conferme, c’è sintonia – ha aggiunto -. E’ un presupposto che ci ha fatto raggiungere in passato risultati straordinari, delle volte anche inattesi”.

