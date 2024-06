Euro ’24: Baggio ‘responsabilità è macigno,azzurri siano sereni’

agenzia

L'ex n.10: 'Per chi ama il calcio è un momento bellissimo'

FIRENZE, 03 GIU – “La responsabilità è un macigno che può bloccare chiunque, per cui ho detto ai giocatori di vivere con serenità e gioia, sapendo che comunque per chi ama il calcio è un momento bellissimo e spero loro riescano a sfruttarselo a pieno”. Così Roberto Baggio ‘convocato’ da Spalletti a Coverciano per la giornata dei ‘Fantastici cinque’ numeri 10. “Devono affrontare tutto con gioia, tanto non cambia niente”, ha continuato Baggio che, a chi gli ha chiesto se si sia emozionato a tornato nel centro tecnico ha risposto: “Ogni volta che vengo qua qualcosa mi succede”.

