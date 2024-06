Euro 24: carica Raspadori, ‘possiamo fare male alla Spagna’

agenzia

L'azzurro, come loro dobbiamo essere bravi a correre senza palla

ISERLOHN, 18 GIU – “Credo che per come stiamo analizzando la Spagna ci sono diverse cose su cui possiamo fargli male, hanno fatto un ottimo debutto e sono una grande squadra ma dobbiamo concentrarci su di noi. Abbiamo tutte le carte in regola per poterle fare male”. Giacomo Raspadori nella conferenza stampa di Iserlohn in vista di Italia-Spagna agli Europei di calcio traccia la strada per poter fare risultato nel match di giovedì. “Il pericolo maggiore della Spagna – aggiunge l’attaccante azzurro – è che hanno una grandissima riaggressione quando conquistiamo palla, nel momento in cui la perdono cercano di trovarti impreparato. Quello che abbiamo notato è l’intensità che hanno messo con la Croazia, il correre senza palla. Dobbiamo farlo allo stesso livello, sul correre senza palla dobbiamo prestare attenzione”.

