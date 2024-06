Euro 24: Carvajal, ‘la Spagna non sottovaluterà la Georgia’

agenzia

Il difensore del Real: "Kvaratskhelia ormai lo conosco bene"

ROMA, 28 GIU – Nelle qualificazioni all’Europeo in Germania, la Spagna ha battuto la Georgia 7-1 a Tbilisi e 3-1 a Valladolid. Ma, avverte Dani Carvajal, sarebbe un errore prendere come riferimento quelle due partite per affrontare l’ottavo di finale di domenica a Colonia. “Assolutamente. La partita di Tbilisi non fa testo – ha detto ad ‘As’ – si giocava su un campo morbido, la palla correva molto, pioveva a dirotto. Loro sono arrivati ;;;;a pressare alti, hanno commesso un errore”. Secondo il difensore del Real Madrid si prospetta un match “più simile alla partita di Valladolid” dello scorso novembre, dove per i georgiani Khvicha Kvaratskhelia segnò il momentaneo 1-1. Un avversario che Carvajal ormai conosce bene: “Sì, l’ho già affrontato quattro volte quest’anno. Due nella fase a gironi della Champions con il Real Madrid contro il Napoli. E due in nazionale”.

