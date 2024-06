Euro 24: ‘Casa Azzurri’ apre anche a Lipsia per Italia-Croazia

agenzia

Tifosi e partner Figc uniti per il match decisivo

LIPSIA, 24 GIU – In occasione di Croazia-Italia, in programma stasera al Leipzig Stadium, Casa Azzurri raddoppia, anzi triplica. A Casa Azzurri Germania (aperta dall’11 giugno a Iserlohn, quartier generale della Nazionale a EURO 2024) e Casa Azzurri Milano, all’interno del Villaggio SenStation Summer in Piazza Duca d’Aosta, si aggiunge ‘Casa Azzurri on Tour – Lipsia’, area che solo per oggi accompagnerà tifosi e partner FIGC verso Croazia-Italia, in programma alle ore 21, allestita presso il ristorante Micello’s, situato in Katharinenstraße 12, 04109, Lipsia con registrazione da effettuare direttamente all’ingresso, fino a esaurimento posti.

