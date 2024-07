Euro 24: C’è la Romania, Koeman ‘domani vedrete un’altra Olanda’

agenzia

'Accetto le critiche, ma non credo che farò molti cambiamenti'

MONACO DI BAVIERA, 01 LUG – “Non credo che farò molti cambiamenti nell’undici titolare. Non dobbiamo farci prendere dal panico solo per un risultato negativo. A volte è semplicemente che l’avversario è migliore”. Lo dice il ct dell’Olanda Ronald Koeman alla vigilia della sfida con la Romania,a Monaco di Baviera, per gli ottavi di finale di Euro 2024. L’Olanda è reduce dalla sconfitta per 3-2 con l’Austria che ha spedito gli ‘orange’ al terzo posto nel loro girone. L’Olanda è poi passata alla fase dell’eliminazione diretta come una delle migliori terze, mentre la Romania, rivale di domani, ha vinto il proprio gruppo. “Accettiamo le critiche e domani vogliamo fare felici i nostri tifosi – dice ancora Koeman -. Intanto ho la sensazione che mostreremo una buona reazione dopo la partita contro l’Austria”. In caso di qualificazione ai quarti, per l’Olanda sarebbe la prima volta negli ultimi 16 anni. La vincente della partita fra romeni e orange affronterà poi, a Berlino, chi prevarrà nell’altro confronto di domani, quelli di Lipsia fra Turchia ed Austria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA