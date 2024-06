Euro 24: c’è la Slovenia, per la Serbia vietato sbagliare

agenzia

Stojkovic, "Pensiamo solo a vincere". Kek, "Sappiamo resistere"

ROMA, 19 GIU – “Faremo tutto il possibile per vincere. Non penseremo a nessun altro risultato. Sarà una bella partita e non vedo l’ora, ma il nostro obiettivo è vincere”. Alla vigilia del match contro la Slovenia, il ct della Serbia Dragan Stojković carica i suoi giocatori e cerca così di mettersi alla spalle la sconfitta per 1-0 all’esordio contro l’Inghilterra. Il “derby” con gli sloveni è determinante in chiave classifica nel Gruppo C. I serbi sono ancora a zero punti e non possono permettersi un passo falso se vogliono ambire alla conquista almeno del secondo posto. Gli sloveni, invece, sono reduci dal pareggio con la Danimarca ed hanno un punto. Il calcio d’inizio è previsto alle 15 a Monaco di Baviera. L’ossatura della Serbia è formata da giocatori “italiani”: dai fratelli Milinkovic-Savic (“E’ molto insolito avere fratelli nella squadra nazionale ma sono molto felice di averli entrambi. Sono bravi professionisti con una buona personalità”, sottolinea Stojkovic) e Vlahovic che all’Europeo cerca il riscatto dopo una stagione fatta di alti e bassi. Nella Slovenia brilla la stella mai appannata dell’ex atalantino Josip Ilicic, 36 anni ma sempre determinante in campo. Il ct Matjaž Kek è certo che la partita sarà molto fisica: “Sappiamo che domani 11 giocatori non saranno sufficienti a causa dell’alto ritmo e dell’aggressività – ha spiegato – Stiamo lavorando su come mantenere un ritmo alto per 90 minuti contro un avversario come la Serbia”. “Ho detto ai miei giocatori che li rispetto. Se diamo un’occhiata alle statistiche nelle ultime partite, abbiamo dimostrato che possiamo sopportare periodi difficili. Abbiamo un ottimo gruppo e sono orgoglioso della mia squadra”, ha concluso. Il calcio d’inizio è alle 15. Arbitrerà l’ungherese Kovács.

