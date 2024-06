Euro 24: ct Danimarca elogia gli inglesi ‘Bellingham fantastico’

agenzia

Hjulmand: 'Loro forti'.Schmeichel 'per vincere serve il massimo'

ROMA, 19 GIU – “Affronteremo una grande squadra. È una partita di calcio nuova rispetto a tre anni fa (nella semifinale di Euro 2020) e cercheremo di vincerla”. Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, si prepara alla grande sfida contro l’Inghilterra (gruppo C): domani a Francoforte contro una delle favorite del torneo, i danesi dopo il pari all’esordio cercano l’impresa. Il tecnico intanto elogia gli avversari, in particolare Jude Belligham: “Ha avuto una stagione super. Nessuno avrebbe potuto pensare che avrebbe segnato così tanto. Vedere un giocatore alla sua età brillare così con la squadra vincitrice della Champions League è fantastico”. Anche Kasper Schmeichel mette in guardia sugli inglesi: “Hanno dimostrato talento ovunque. Giocatori con molta esperienza. Giocatori che hanno vinto cose a livello di club in questa stagione. Per batterli, dobbiamo essere in il massimo del nostro gioco – dice il 37enne portiere dei danesi -. Kane? E’ un gran lavoratore, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Non si può dire altro su di lui. La cosa più motivante per me è partecipare ad un altro europeo con la Danimarca e provare a dare gioia ai nostri tifosi”.

