Euro 24: Dalic, ‘mi scuso con croati per il brutto spettacolo’

agenzia

De La Fuente alla Spagna: c'é l'Italia, piano con l'euforia

ROMA, 15 GIU – “Mi scuso con le migliaia di croati che sono arrivati fin qui”. Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, porge le sue scuse ai sostenitori della nazionale dopo il pesante ko, per 0-3, nell’esordio a Euro 2024 contro la Spagna. “L’atmosfera era bellissimo, non immaginavo che arrivassero fin qui in migliaia dal nostro Paese – le sue parole – Posso solo scusarmi per il brutto spettacolo che abbiamo offerto oggi”. Di tenore opposto le dichiarazioni di De La Fuent, ct della Spagna. “Ora dobbiamo rimanere calmi, coi piedi per terra – ha detto – Tra cinque giorni abbiamo una grande sfida, con l’Italia, e l’euforia del nostro Paese può essere pericolosa. Invece restare calmi é la vera potenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA