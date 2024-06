Euro 24: Danimarca multata €10.000 per striscione contro l

agenzia

L'a federcalcio di Copenaghen vuole identificare i responsabili

STOCCOLMA, 25 GIU – La federcalcio della Danimarca è stata multata €10.000 per uno striscione con la scritta “fuck Uefa” esposto da un gruppo di tifosi danesi allo stadio durante la partita contro l’Inghilterra. Erik Br›gger, dirigente federale, ha dichiarato che non intende limitare la libertà di parola ma che deve essere fatto rispettando le regole Uefa: “In questo caso l’utilizzo di questo tipo di linguaggio non è accettabile. Supportiamo la decisione della Uefa” ha dichiarato intervistato dall’emittente danese Tv2. Ora si cerca di individuare i tifosi che hanno esposto lo striscione: “Se li troviamo, faremo pagare a loro” ha aggiunto.

