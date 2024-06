Euro 24: Danso ‘dispiaciuto per Mbappé, spero torni presto’

agenzia

Difensore austriaco protagonista incolpevole dell'incidente

ROMA, 18 GIU – “Mi dispiace che Kylian Mbappé si sia infortunato durante il nostro duello. Gli auguro una buona guarigione e spero che possa ritrovare presto il suo posto in campo”. Kevin Danso, protagonista incolpevole dello scontro di gioco che ha causato la frattura del naso al capitano della Francia, lo ha scritto su X. Mbappé ieri ha colpito una spalla del difensore dell’Austria nel tentativo di deviare la palla di testa. “È stata una grande lotta, purtroppo con un esito sfortunato per noi – ha aggiunto il terzino del Lens – Tuttavia, sono molto orgoglioso della nostra squadra, dei nostri tifosi e del mio debutto nel Campionato Europeo. Grazie a tutti per il vostro incredibile sostegno in questo stadio di Düsseldorf”.

