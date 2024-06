Euro 24: day-after Italia, azzurri preparano il triste ritorno

agenzia

Il volo da Dortmund farà tappa a Milano e Roma

ISERLOHN, 30 GIU – Piove e fa freddo a Iserlohn nel giorno del day-after dell’Italia eliminata dalla Svizzera agli Europei di calcio in Germania. Dopo essere tornati nella notte da Berlino al quartier generale vicino Dortmund, gli azzurri passeranno la mattinata qui prima di prendere il volo che li riporterà nel Bel Paese nel primo pomeriggio, intorno alle 16. L’aereo della Nazionale farà tappa sia a Roma che a Milano a seconda delle esigenze dei vari calciatori. Intanto tra poco Ultimo giorno per la Nazionale nel ritiro di Iserlohn, prima del ritorno in Italia si terrà tra poco la conferenza di chiusura della spedizione azzurra con il ct, Luciano Spalletti, ed il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA