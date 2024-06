Euro 24: de la Fuente ‘la Spagna c’è, dobbiamo iniziare bene’

agenzia

Il ct iberico: 'Vogliamo la finale ma anche gli altri'

ROMA, 14 GIU – “Dobbiamo iniziare bene e per questo faremo quello che sappiamo. Non dobbiamo cambiare. Non serve cambiare ora perché significherebbe fare male. Dobbiamo gareggiare, farlo bene e iniziare con la coscienza tranquilla. Fare le cose come le abbiamo fatte finora, siamo pronti a lottare per qualcosa di importante”. Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, carica la squadra alla vigilia del debutto ad Euro 2024 con la Croazia. “Vogliamo raggiungere la finale, però anche gli altri vogliono la stessa cosa. Attenzione: sembra che chi non vince sia un fallito”, conclude l’allenatore.

