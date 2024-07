Euro 24: De La Fuente ‘Spagna-Inghilterra finale spettacolare’

agenzia

Ct Furie rosse: 'Cercheremo di imporre il nostro stile'

ROMA, 11 LUG – “C’é entusiasmo all’idea di affrontare un avversario molto importante, con grandi giocatori. Sono due squadre in ottima forma e tutto lascia presagire che sarà un grande spettacolo per gli spettatori”. Così il ct della Spagna Luis de la Fuente in vista della finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra. “Abbiamo stili abbastanza diversi, l’Inghilterra é una squadra fisica, con giocatori a cui piace lo spazio – ha aggiunto il tecnico iberico come riporta l’Equipe – Noi cercheremo di imporre il nostro stile, di avere il possesso palla, anche se avremo la possibilità di giocare in contropiede. Ma in una finale entrano in gioco anche altri aspetti – ha sottolineato de la Fuente – il non sbagliare, la sensazione di sapere che c’é poco margine di errore, il non voler perdere, il voler vincere”.

