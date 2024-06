Euro 24: Deschamps, Mbappé sta meglio, ma decido domani se gioca

agenzia

'Ieri ha lavorato a parte, tutto sembra andare nel verso giusto'

ROMA, 20 GIU – “Mbappé sta meglio, s epotrà giocare lo decideremo domani. Tutto sta andando per il verso giusto dopo quella botta che preso (Frattura al naso ndr) e le conseguenze che ci sono state. Ieri ha lavorato a parte, sarà così anche oggi. Tutto sembra evolvere in senso positivo, ma vediamo. Ognuno può dire la propria”. Così Didier Deschamps, ct della Francia, risponde a chi gli chiede se domani Mbappé sarà in campo nel match degli Europei contro la Francia. “Speriamo di fare in modo che ci sia – continua Deschamps – ma nno sono particolarmente preoccupato”.

