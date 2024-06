Euro 24: Deschamps, Mbappe’? Sta meglio, vediamo

agenzia

Ct Francia: 'deve abituarsi a giocare con la maschera'

ROMA, 24 GIU – “Kylian sta ogni giorno meglio: deve solo abituarsi a giocare con la mascherina”. Didier Deschamps, ct della Francia, non ha sciolto i dubbi sulla presenza di Mbappe’ domani in campo contro la Polonia. I Bleus cercano la qualificazione agli ottavi da primi, ma servono i gol che mancano finora. “, gia’ qualificati agli ottavi. “L’ematoma si è risolto bene e si sta abituando alla maschera – ha spiegato Deschamps – Ha voglia di giocare domani tanto quanto voleva giocare contro l’Olanda”, quando e’ rimasto in panchina. “La maschera limita un po’ la visione, in certe situazioni chiude un po’ l’angolo di visuale. Bisogna abituarsi”.

