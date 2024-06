Euro 24: esordio facile per la Germania, 5-1 alla Scozia

agenzia

Partita inaugurale a senso unico, in venti minuti match deciso

ROMA, 14 GIU – Esordio facile per la Germania a Euro 2024. Alla nazionale di casa sono bastata venti minuti per decidere il match contro la Scozia, prima gara del girone A del torneo continentale: dopo la cerimonia d’apertura allo stadio di Monaco di Baviera con l’omaggio e il ricordo toccante a Franz Beckenbauer, la gara è a senso unico. Il primo gol di Euro 2024 porta la firma di Wirts che al 10′ porta in vantaggio la nazionale di Nagelsmann, al 19′ raddoppio di Musiala: alla fine del primo tempo rosso con il var a Porteous, scozzesi in dieci, e rigore che Havertz non sbaglia. Nella ripresa poker di Füllkrug, inutile per la Scozia l’autogol di Rudiger e nel finale spazio ancora per i tedeschi che chiudono 5-1 con Can.

