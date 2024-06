Euro 24: Fabian Ruiz ‘Spalletti troppo forte, è dura con Italia’

agenzia

L'ex Napoli: 'Ma vogliamo alzare la coppa il 14 luglio'

GELSENKIRCHEN, 19 GIU – “Spalletti è un allenatgore troppo forte, gli piace pressare alto, mi aspetto una Italia molto aggressiva, loro sono molto forti, domani sarà difficile”. Così il centrocampista spagnolo Fabián Ruiz nella conferenza della vigilia della Spagna in vista della partita con l’Italia agli Europei di calcio in Germania. “Vogliamo alzare la coppa il 14 luglio – aggiunge l’ex Napoli – stiamo lavorando per questo. Non so se siamo i favoriti ma abbiamo molta fiducia per andare fino in fondo”. Poi un pensiero alla sua ex squadra di club: “sono molto contento che hanno vinto lo scudetto e molto contento per Spalletti e tutti i giocatori che hanno vinto lo scudetto”

