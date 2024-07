Euro 24: formazione Spagna senza sorprese per sfida agli inglesi

agenzia

Dani Olmo a centrocampo, davanti Yamal, Morata e Williams

ROMA, 14 LUG – Nessuna sorpresa nella formazione della Spagna che Luis de la Fuente ha deciso di schierare nella finale di Euro 2024, al via alle 21 a Berlino. Confermando un modulo che si è dimostrato valido fin dall’inizio della competizione, il ct ha mantenuto a centrocampo Dani Olmo, che ha ben sostituito Pedri dopo l’infortunio nei quarti contro la Germania. Nico Williams e Lamine Yamal affiancheranno in attacco l’esperto Alvaro Morata e Rodri e Fabian Ruiz completeranno il centrocampo. In difesa partiranno titolari anche Robin Le Normand e Aymeric Laporte, accompagnati dai terzini Dani Carvajal e Marc Cucurella.

