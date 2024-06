Euro 24: Francia, Mbappé titolare contro la Polonia

agenzia

Il capitano dei Blues in campo con una mascherina

DORTMUND, 25 GIU – Il capitano della Francia Kylian Mbappé, vittima nella partita contro l’Austria di una frattura al naso, torna titolare per affrontare la Polonia nell’ultima partita del primo turno di Euro 2024 (gruppo D), a Dortmund. L’attaccante si era rotto il naso al termine della prima partita il 17 giugno, venerdì ha saltato la sfida contro l’Olanda (0-0) ed oggi è andato in campo con una mascherina protettisa. Il numero 10 ha disputato sabato la prima sfida dopo l’infortunio contro le giovanili di Paderborn, città del Nord Reno-Westfalia dove si allenano i Blues, non lontano dal campo base. Ha poi partecipato normalmente alle sedute della domenica e del lunedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA